Reyhanlı saldırısının faili  Nazik sorgusunda 24 ismi teşhis etti (1) 

Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) - REYHANLI saldırısının faili Yusuf Nazik, sorgusunda 24 ismi teşhis etti. Bu kişilerden 14'ü saldırıyla alakalı kişiler. Savcılık 14 kişiden firari olan bazı sanıklarla ilgili yakalama kararı çıkartacak.
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