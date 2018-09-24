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Reyhanlı saldırısının faili  Nazik sorgusunda 24 ismi teşhis etti (1) 

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

REYHANLI saldırısının faili Yusuf Nazik, sorgusunda 24 ismi teşhis etti.

Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) - REYHANLI saldırısının faili Yusuf Nazik, sorgusunda 24 ismi teşhis etti. Bu kişilerden 14'ü saldırıyla alakalı kişiler. Savcılık 14 kişiden firari olan bazı sanıklarla ilgili yakalama kararı çıkartacak.

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