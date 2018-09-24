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Reyhanlı saldırısının faili Yunus Nazik, adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 10:28 | Son Güncelleme

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Yusuf Nazik (34), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Yusuf Nazik (34), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zırhlı araçla adliyeye getirilen Nazik, koşarak adliye binasına götürüldü. 2013 yılında Reyhanlı'da 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinin 'mavi' kategorisinde yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zırhlı araçla adliyeye getirilen Nazik, koşarak bina içine sokuldu.

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