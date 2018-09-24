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Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik, adliyeye sevk edildi (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Yusuf Nazik (34), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik, adliyeye sevk edildi (2)- Yeniden

Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA) - MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Yusuf Nazik (34), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zırhlı araçla adliyeye getirilen Nazik, koşarak adliye binasına götürüldü. Yusuf Nazik'in sorgusunda 24 ismi teşhis ettiği, bu kişilerden 14'ünün saldırıyla alakalı kişiler olduğu öğrenildi.
2013 yılında Reyhanlı'da 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinin 'mavi' kategorisinde yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zırhlı araçla adliyeye getirilen Nazik, koşarak bina içine koşarak sokuldu.
Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik, sorgusunda 24 ismi teşhis etti. Bu kişilerden 14'ü saldırıyla alakalı kişiler. Savcılık 14 kişiden firari olan bazı sanıklarla ilgili yakalama kararı çıkartacak.

FOTOĞRAFLI

Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik, adliyeye sevk edildi (2)- Yeniden

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