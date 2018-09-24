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Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik, adliyeye sevk edildi (3) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 16:09 | Son Güncelleme

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, 12 günlük emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Yusuf Nazik'in (34), 24 ismi teşhis ettiği belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, 12 günlük emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan terörist Yusuf Nazik'in (34), 24 ismi teşhis ettiği belirtildi. Bu kişilerden 14'ünün Reyhanlı saldırısıyla ilgili olduğu, içlerinden tespit edilen firariler hakkında da yakalama kararı çıkarılacağı bildirildi.
Reyhanlı'da, 2013 yılında 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'mavi kategori'de yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde, 12 günlük sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
'ETKİN PİŞMANLIK'TAN FAYDALANMAK İSTEMİŞ
Yusuf Nazik'in, savcılıkta, emniyetteki ifadelerini tekrar ettiği, pişman olduğunu ve 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak istediğini söylediği belirtildi. Nazik, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Reyhanlı davasının görüldüğü Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemedeki duruşma yoğunluğu nedeniyle Nazik'in, akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.
24 İSMİ TEŞHİS ETTİ
Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yusuf Nazik ifadesinde, 24 ismi teşhis etti. Bu isimlerin tamamının terör örgütü THKP/C-Acilciler üyesi olduğu, 14'ünün ise Reyhanlı saldırısında sorumluluğu bulunan kişiler olduğu öğrenildi. 14 kişiden bazı isimlerin farklı soruşturmalardan tutuklu bulunduğu, firari durumda olan şüpheliler için ise yakalama kararı çıkarılacağı bildirildi.

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