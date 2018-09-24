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REYHANLI SALDIRISININ FAİLLERİNDEN TERÖRİST YUSUF NAZİK TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

SURİYE'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik, hakkında yakalama kararı bulunan Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

** Nazik: Saldırıyı Suriye istihbaratından bir yüzbaşı yaptırdı

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) SURİYE'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik, hakkında yakalama kararı bulunan Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Nazik, mahkemeye verdiği ifadesiyle, saldırıyla ilgili bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Suçlamaları kabul eden Nazik, "Suriye istihbaratında adını bilmediğim Hacı kod adlı bir yüzbaşı, bu işleri bize o yaptırdı" dedi.

2013 yılında Reyhanlı'da 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Aranan teröristler listesinin 'mavi' kategorisinde yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Nazik'in, Emniyetteki ifadelerini Savcılıkta tekrar ettiği, pişman olduğunu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söylediği belirtildi. Nazik, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Reyhanlı davasının görüldüğü Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemedeki yoğunluk nedeniyle Nazik'in, duruşması saat 17.30 sıralarında başladı.

DURUŞMAYA 2 SAATLİK AVUKAT RÖTARI

Nazik'in savcılık sorgusu sırasında yanında bulunan Ankara Barosu'nun atadığı avukat vekillikten çekilerek duruşmaya gelmedi. Bunun üzerine mahkeme, Ankara Barosu'ndan yeni bir avukat atamasını talep etti. Bu işlemler nedeniyle Nazik'in ifade işlemleri, saat 19.30 sıralarında başladı.

'SALDIRININ TÜRKİYE SINIRLARINDA OLACAĞINI BİLMİYORDUK'

Yaklaşık bir saat duruşmada ifade veren sanık Yusuf Nazik, Reyhanlı davasında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, davanın bir numaralı sanığı Nasır Eskiocak'ın talimatları kendisinden aldığını itiraf ederek, "Nasır'la ortak hareket ettik. Bir bombalama olacağını biliyorduk. Ancak biz bu bombalamanın Türkiye sınırında olacağını bilmiyorduk. Biz araçları Reyhanlı'da bırakacaktık. Reşit isimli biri iki kişiyle birlikte araçları alıp, Özel Suriye Ordusu'nun hakimiyetindeki Lazkiye'de yapılacaktı. Bombaların ÖSO tarafından patlatılacağını biliyorduk. Türkiye'de yapılacağını bilmiyorduk" dedi.

Mahkeme Başkanın, "Peki neden Ankara ve Konya'da keşif yaptınız" sorusuna Nazik, "Burada yaptığımız keşifle Reyhanlı'da patlayan bombaların aynı olaya ait olduğunu bilmiyorduk" dedi.

'DAVANIN SANIKLARINDAN 3 KİŞİYİ TANIYORUM'

Nazik, ifadesinde saldırı ile ilgili önemli bilgiler de verdi. İfadesinde, "Suriye istihbaratında adını bilmediğim Hacı kod adlı bir yüzbaşı, bu işleri bize o yaptırdı" diyen Nazik, davanın sanıklarından 3 kişiyi tanıdığını ileri sürdü. Nazik'in, "Biri Nasır Eskiocak, diğeri Mehmet Gezer. Mehmet Gezer beni kandıran kişidir. Fikret Nazik, benim kardeşim ama ben olaya ailemden kimseyi karıştırmadım" dediği öğrenildi. Nazik, sorulan isimlerden bazıları için ise tanıdığını ancak bu isimleri kaçakçılık yaptığı dönemden tanıdığını, saldırıyla bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

Nazik, mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Polis aracına bindirilmesi

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