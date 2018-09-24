REYHANLI SALDIRISININ FAİLLERİNDEN TERÖRİST YUSUF NAZİK TUTUKLANDI

** Nazik: Saldırıyı Suriye istihbaratından bir yüzbaşı yaptırdı

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) SURİYE'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik, hakkında yakalama kararı bulunan Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Nazik, mahkemeye verdiği ifadesiyle, saldırıyla ilgili bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Suçlamaları kabul eden Nazik, "Suriye istihbaratında adını bilmediğim Hacı kod adlı bir yüzbaşı, bu işleri bize o yaptırdı" dedi.

2013 yılında Reyhanlı'da 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Aranan teröristler listesinin 'mavi' kategorisinde yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Nazik'in, Emniyetteki ifadelerini Savcılıkta tekrar ettiği, pişman olduğunu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söylediği belirtildi. Nazik, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Reyhanlı davasının görüldüğü Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemedeki yoğunluk nedeniyle Nazik'in, duruşması saat 17.30 sıralarında başladı.