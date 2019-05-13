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Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Laskiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu sanık Yusuf Nazik, Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak' suçundan 1 kez, 'terör amaçlı 52 kişiyi öldürmek' suçundan 52 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi cezası istemiyle yargılanıyordu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf NAZİK reyhanlı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
besleyene kadar öldürseniz
Bu kadar yalan ruzgarının içinde keşke doğru olsa diye insan iç çekiyor inşallah doğrudur inşallah doğru kişiyi yakalamışlardır inşallah
allah yüzündeki nuru bıle almıs haının canını da alsalar keşke
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