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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

  Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Laskiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Laskiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu sanık Yusuf Nazik, Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak' suçundan 1 kez, 'terör amaçlı 52 kişiyi öldürmek' suçundan 52 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi cezası istemiyle yargılanıyordu.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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