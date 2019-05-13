Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (2) - Yeniden

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Aykan Hamurcu 22 yıl 6 ay, Hasan Kabakulak ise 15 yıl hapis cezasına mahkum edilirken, tahliyeleri kararlaştırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te bombalı araçlarla düzenlenen, 52 kişinin öldüğü, 146 kişinin de yaralandığı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, geçen yıl MİT operasyonuyla Lazkiye'de yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Yusuf Nazik, Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya, diğer tutuklu sanıklar Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada ayrıca katliamda ölenlerin yakınları da hazır bulundu.

'BÖYLE BİR ÖRGÜT YOK'

Sanıklardan Hasan Kabakulak, Yusuf Nazik'in, "Mihraç Ural'ın önemli bir adamıdır ve sık sık Suriye'ye gidip onunla görüşür, Mehmet Gezer'i yakından tanır" ifadesini kabul etmediğini söyledi. Kabakulak, Ural ve Gezer'le ilişkisi olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine söz alan Nazik, "Bu ifadeleri polis söyledi, ben imzaladım. Böyle söylememi istediler. Örgütle ilişkisi var mı, yok mu bilmiyorum" dedi.

Mahkeme başkanının "Sen örgüt üyesi misin?" sorusu üzerine ise Nazik, "Hayır değilim, böyle bir örgüt yok" diye cevap verdi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Yusuf Nazik, "Ekleyeceğim bir şey yok" derken, Hamurcu ise "Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.