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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:52 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Aykan Hamurcu 22 yıl 6 ay, Hasan Kabakulak ise 15 yıl hapis cezasına mahkum edilirken, tahliyeleri kararlaştırıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Aykan Hamurcu 22 yıl 6 ay, Hasan Kabakulak ise 15 yıl hapis cezasına mahkum edilirken, tahliyeleri kararlaştırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te bombalı araçlarla düzenlenen, 52 kişinin öldüğü, 146 kişinin de yaralandığı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, geçen yıl MİT operasyonuyla Lazkiye'de yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Yusuf Nazik, Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya, diğer tutuklu sanıklar Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada ayrıca katliamda ölenlerin yakınları da hazır bulundu.

'BÖYLE BİR ÖRGÜT YOK'
Sanıklardan Hasan Kabakulak, Yusuf Nazik'in, "Mihraç Ural'ın önemli bir adamıdır ve sık sık Suriye'ye gidip onunla görüşür, Mehmet Gezer'i yakından tanır" ifadesini kabul etmediğini söyledi. Kabakulak, Ural ve Gezer'le ilişkisi olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine söz alan Nazik, "Bu ifadeleri polis söyledi, ben imzaladım. Böyle söylememi istediler. Örgütle ilişkisi var mı, yok mu bilmiyorum" dedi.
Mahkeme başkanının "Sen örgüt üyesi misin?" sorusu üzerine ise Nazik, "Hayır değilim, böyle bir örgüt yok" diye cevap verdi.
Son sözleri sorulan sanıklardan Yusuf Nazik, "Ekleyeceğim bir şey yok" derken, Hamurcu ise "Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

NAZİK'E CEZA YAĞDI
Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Nazik'e 'devletin birliğini bozmak' suçundan 1 kez, '47 kişiyi kasten öldürme' suçundan 47 kez ve '5 çocuğu öldürmek'ten 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu; '28'i çocuk 130 kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 bin 900 yıl, 'terör örgütü faaliyeti kapsamında izinsiz patlayıcı bulundurmak'tan 16 yıl, '2 kişiyi duyu organları zarar görecek şekilde yaralamak'tan 36 yıl, 'bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması'ndan 20 yıl 3 ay, '3 kişiyi yaralamak'tan 20 yıl 3 ay, '20 kişiye yönelik basit yaralama' suçundan 45 yıl, 'mala zarar vermek'ten 1206 yıl, Reyhanlı'daki Emniyet Müdürlüğü, belediye, PTT ve notere verilen zarar dolayısıyla da 'kamu malına zarar vermek'ten 48 yıl ve 'silahlı terör örgütü THKP/C Acilciler üyesi olmak'tan 15 yıl olmak üzere toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2 SANIĞA CEZA VE TAHLİYE
Mahkeme heyeti, sanık Aykan Hamurcu'ya 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 22 yıl 6 ay, sanık Hasan Kabakulak'a ise 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Sanıkların hükümle birlikte tahliyesine hükmedildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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