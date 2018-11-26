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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Laskiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Laskiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılanmasına başlandı. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nazik ve patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı. Daha önce ifadesini alınan Nazik mahkemede savunma yapmazken, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı, Nazik'in 'devletin birliğini bozmak' suçundan bir kez, 47 kişiyi kasten öldürme suçundan 47 kez ve 5 çocuğu öldürmeden 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanık Nazik’in tutukluluk halinin devamını da istedi. Bunun ardından mahkeme heyeti Nazik’in ifadesinin yakalandıktan sonra mahkeme huzurunda alındığını dikkate alarak yeni bir savunma almadı. Mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmayı 14 Şubat 2019'a ertelendi. ÖLENLERİN AİLELERDEN AÇIKLAMA Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde toplanan bombalı terör saldırısında ölenlerin yakınları açıklama yaptı. Aileler adına konuşan 11 Mayıs Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, duruşmayı izlediklerini belirterek, "Katillerinden bazıları hüküm giydi. Yusuf Nazik devletimiz tarafından Suriye'de yakalanıp getirildi. Biz devletimize güveniyoruz. Her zaman da yanında olacağız. Nazik inşallah cezasını çekecek. Olayla ilgili 9 tane firari var. Onlarından bir an önce getirilmesini istiyoruz" dedi. Adliyeye gelerek ailelere destek veren AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi de Yusuf Nazik'in gerekli cezayı almasını ve tüm faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesini temenni ettiklerini söyledi. Öte yandan, duruşma nedeniyle polis ekipleri adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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