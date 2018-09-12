Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 2013 yılında, 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda, failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik (34), MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Reyhanlı'da 2013 yılında gerçekleştirilen, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda, failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik'in bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından 'nokta operasyonu' düzenlendi. Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla Lazkiye'de yakalandı. Nazik, güvenli yollardan Türkiye'ye getirilerek, sorguya alındı. Yusuf Nazik, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler Listesi'ndeki 'mavi kategori'de, 'terör örgütü THKP-C mensubu olmak' suçundan aranıyordu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013 tarihinde, 2 bombalı aracın patlatılmasıyla meydana gelen terör saldırısında, 53 kişi hayatını kaybetmişti.
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