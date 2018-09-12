Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildi (2)

'TÜRKİYE DEVLETİNDEN KAÇAMADIM, PİŞMANIM'

MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının zanlılardan Yusuf Nazik, sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu anlattı. Bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf eden Nazik, "Reyhanlı patlamasının eylemini ben ve arkadaşlarım yaptık. Suriye istihbaratı emretti. Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye'den yakalayıp getirdiler. Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yol yakınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkarken, Suriye devletine sesleniyorum. Türkiye devleti çok büyüktür, bunun hesabını elbet sizden soracak" dedi.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Nazik'in yakalandığı operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. MİT, 2013 yılında Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik'in Suriye'nin Lazkiye şehrinde olduğunu tespit etti. Rejim tarafından kendisine verilen kimlik ve sağlanan imkanlarla yaşamını sürdüren Yusuf Nazik takibe alındı. Fiziki takibin ardından harekete geçildi. Terörist Yusuf Nazik, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de desteğiyle güvenli yollardan Türkiye’ye getirilen terörist Nazik, sorguya alındı.

Daha önce FETÖ üyelerine karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara imza atan MİT, bir yenisini de Lazkiye’de gerçekleştirmiş oldu. Yabancı bir devletten istihbarı ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamalarının tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildiği öğrenildi.

53 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılardan biri de sonraki süreçte yaşamını yitirdi, böylece sayı 53’e yükseldi. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar gördü.

NAZİK’İN DOSYASI AYRILMIŞTI

Reyhanlı saldırısına ilişkin görülen, 23 Şubat 2018’de karara bağlanan davada yargılanan 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Yusuf Nazik’in de aralarında bulunduğu firari 8 teröristin ise dosyası ayrılmıştı.

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