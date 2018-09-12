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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

ANKARA'DA SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından yakalandıktan sonra Ankara'ya getirilen Reyhanlı saldırısi faili Yusuf Nazik, MİT'teki sorgusunun ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ANKARA'DA SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ
Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından yakalandıktan sonra Ankara'ya getirilen Reyhanlı saldırısi faili Yusuf Nazik, MİT'teki sorgusunun ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Nazik, daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

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