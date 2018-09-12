Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildi (3)

ANKARA'DA SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından yakalandıktan sonra Ankara'ya getirilen Reyhanlı saldırısi faili Yusuf Nazik, MİT'teki sorgusunun ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Nazik, daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

