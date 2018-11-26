HABER

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

Savcı Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Yusuf Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve MİT Başkanlığı operasyonuyla Suriye'den getirilerek tutuklanan Yusuf Nazik'in yargılanmasına başlandı.

Yusuf Nazik, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan Savcı, Nazik’in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Karar duruşması 14 Şubat’a ertelendi.

Hazır mısınız? Google evinize girecekHazır mısınız? Google evinize girecek
Ataşehir'de ilköğretim okulunda yangın çıktı; eğitime 1 gün ara verildiAtaşehir'de ilköğretim okulunda yangın çıktı; eğitime 1 gün ara verildi
Deniz taşımacılığında dev rakamlarDeniz taşımacılığında dev rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yusuf NAZİK reyhanlı

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 9 yorum
idam şart arkadaşım idam şart bırakın avrupayı içimiz yanıyor içimiz
içerde hergün etinin bir parçasını koparsınlar
böyle organize ve büyük çapta bir saldırıyı sadece bu adam mı yapmış yani? büyük başarı tebrikler emniyet ve istikbaratımıza..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de kar yağdı, köylülerin kayak eğlencesi başladı

Rize'de kar yağdı, köylülerin kayak eğlencesi başladı

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!

AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı

Başsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltı

Başsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltı

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.