Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve MİT Başkanlığı operasyonuyla Suriye'den getirilerek tutuklanan Yusuf Nazik'in yargılanmasına başlandı.
Yusuf Nazik, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan Savcı, Nazik’in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Karar duruşması 14 Şubat’a ertelendi.
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