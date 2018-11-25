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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik yarın hakim karşısına çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 21:03 | Son Güncelleme

 - HATAY’ın Reyhanlı illçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, yarın Ankara'da ilk duruşmaya çıkacak. 11 Mayıs 2013  Reyhanlı Şehitler Derneği de 50 kişilik kafile ile duruşmayı izlemek için Hatay'dan yola çıktı.    Yarın Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ile duruşmaya saldırıda yakınlarını kaybeden 50 ikişi katılacak.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik yarın hakim karşısına çıkıyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY’ın Reyhanlı illçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, yarın Ankara'da ilk duruşmaya çıkacak. 11 Mayıs 2013 Reyhanlı Şehitler Derneği de 50 kişilik kafile ile duruşmayı izlemek için Hatay'dan yola çıktı.
Yarın Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ile duruşmaya saldırıda yakınlarını kaybeden 50 ikişi katılacak. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Anıtı önünde toplanan aileler adına açıklama yapan 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, katliamın planlayıcısı Yusuf Nazik'in, yarın Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlanacağını söyledi. Şehit yakınları olarak bu ilk duruşmaya katılmak üzere Ankara’ya gideceklerini belirten Tuna, bu duruşmadan iyi bir netice alacaklarına inandıklarını dile getirdi. Tuna, daha sonra kendilerini yolcu etmek üzere yanlarına gelen siyasi parti temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti. Aileleri yolcu etmek üzere 11 Mayıs Şehitler Anıtı’na gelen Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter ise, yarın ki ilk duruşmanın önemli olduğunu söyledi. Çüter, “Yarın hepimiz için önemli bir gün olacak. Türk adaleti yerini bulacak ve bu katliamı yapanlar hak ettikleri cezayı da alacaklardır. İnşallah, bu katillerin yaptıkları katliamlar son bulacaktır. Kendileri yaptıkları bu zulmün altında boğulacaklardır. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın” diye konuştu. Aileler daha sonra otobüse binerek Ankara’ya hareket etti.
SURİYE’DE YAKALANMIŞTI
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Eylül ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.
53 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
11 Mayıs 2013'te biri belediye binası yakınında, diğeri PTT yakınında iki bombalı araçla yapılan terör saldırısında 53 vatandaş hayatını kaybetmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik yarın hakim karşısına çıkıyorReyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik yarın hakim karşısına çıkıyorReyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik yarın hakim karşısına çıkıyor

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