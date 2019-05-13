Reyhanlı saldırısının planlayıcısına 53 kez ömürboyu hapis

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bombalı araçlarla düzenlenen ve 52 kişinin öldüğü, 146 kişinin de yaralandığı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Nazik'e "devletin birliğini bozmak" suçundan bir kez, "47 kişiyi kasten öldürme" suçundan 47 kez ve "5 çocuğu öldürmek"ten 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Nazik ayrıca "28'i çocuk 130 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 bin 900 yıl, "terör örgütü faaliyeti kapsamında izinsiz patlayıcı bulundurmak"tan 16 yıl, "2 kişiyi duyu organları zarar görecek şekilde yaralamak"tan 36 yıl, "bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması"ndan 20 yıl 3 ay, "3 kişiyi yaralamak"tan 20 yıl 3 ay, "20 kişiye yönelik basit yaralama" suçundan 45 yıl, "mala zarar vermek"ten 1206 yıl, "kamu malına zarar vermek"ten 48 yıl ve "THKP/C Acilciler üyesi olmak"tan 15 yıl olmak üzere toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verildi.