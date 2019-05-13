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Reyhanlı saldırısının planlayıcısına 53 kez ömürboyu hapis

13.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu cezasına çarptırıldı.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısına 53 kez ömürboyu hapis

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bombalı araçlarla düzenlenen ve 52 kişinin öldüğü, 146 kişinin de yaralandığı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Nazik'e "devletin birliğini bozmak" suçundan bir kez, "47 kişiyi kasten öldürme" suçundan 47 kez ve "5 çocuğu öldürmek"ten 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Nazik ayrıca "28'i çocuk 130 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 bin 900 yıl, "terör örgütü faaliyeti kapsamında izinsiz patlayıcı bulundurmak"tan 16 yıl, "2 kişiyi duyu organları zarar görecek şekilde yaralamak"tan 36 yıl, "bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması"ndan 20 yıl 3 ay, "3 kişiyi yaralamak"tan 20 yıl 3 ay, "20 kişiye yönelik basit yaralama" suçundan 45 yıl, "mala zarar vermek"ten 1206 yıl, "kamu malına zarar vermek"ten 48 yıl ve "THKP/C Acilciler üyesi olmak"tan 15 yıl olmak üzere toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Nazik, geçen yıl MİT operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Diğer sanıklar hakkındaki karar

Duruşmada Reyhanlı saldırısına ilişkin yargılanan diğer sanıklar hakkındaki karar da açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Aykan Hamurcu'ya "silahlı terör örgütüne yardım etmek" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 22 yıl 6 ay, sanık Hasan Kabakulak'a ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Sanıkların hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

Mahkeme, geçtiğimiz yıl saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak için de beşi çocuk 53 kişiyi öldürmek suçlarından 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırılarda yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı 53'e çıkmıştı.

DHA/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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