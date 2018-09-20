Reyhanlı saldırısının planlayıcısının gözaltı süresi uzatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı olarak yakalanarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Yusuf Nazik'in gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

Nazik'in resmi ifadesine dün itibarıyla başlandığı öğrenilirken bu kapsamda gözaltı süresi de bir kez daha uzatıldı.

Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere, 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.

