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Reyhanlı saldırısının son duruşmasında avukat gelmeyince karar çıkmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

Reyhanlı saldırısı davasında saldırının planlayıcısı ve faili olarak yargılanan sanık Yusuf Nazik’in avukatı duruşmaya gelmeyince dava 26 Şubat Salı gününe ertelendi.Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin öldüğü çifte bombalı saldırının planlayıcısı ve faili olarak yargılanan sanık Yusuf Nazik, Ankara’da görülen davada hakim karşısına çıktı.

Reyhanlı saldırısı davasında saldırının planlayıcısı ve faili olarak yargılanan sanık Yusuf Nazik’in avukatı duruşmaya gelmeyince dava 26 Şubat Salı gününe ertelendi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin öldüğü çifte bombalı saldırının planlayıcısı ve faili olarak yargılanan sanık Yusuf Nazik, Ankara’da görülen davada hakim karşısına çıktı. Karar çıkması beklenen duruşmaya sanık avukatı katılmayınca mahkeme heyeti davayı 26 Şubat Salı gününe erteledi. Adliye önünde bekleyen müştekilerin aileleri ise duruma tepki gösterdi.
Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Yusuf Nazik hakkında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

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