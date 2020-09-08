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Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat rejim kimliğiyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Reyhanlı saldırısının sorumlularından mavi kategorideki terörist Ercan Bayat yakalandı.

Reyhanlı saldırısının sorumlularından mavi kategorideki terörist Ercan Bayat yakalandı. Bayat’ın üzerinden rejim kimliği çıktı.
Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (Acilciler) örgütü mensubu Ercan Bayat yakalandı.
Terörist Bayat’ın üzerinden rejimin verdiği silah taşıma kimliği de çıktı. 21 Kasım 2015 tarihinde verilen kimlikte Arapça olarak, "Suriye Cumhuriyeti Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı 217 İstihbarat Şubesi. Hizmet için verilmiştir" ifadesi yer alıyor.
Bayat’ın, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanmasına başlandı.

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