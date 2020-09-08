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Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı.

Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını bildirdi.

Soylu yaptığı açıklamada "11 Mayis 2013’te Reyhanlı’da canımız yanmıştı. Bunu üstlenen THKP-C Acilciler denen sinsi planlar yapan örgüt önderlerinin sorumlularından bir tanesi terörden arananlardan mavi kategoride olan Ercan Bayat’ı, Hatay Terörle Mücadele şubeye teslim ettiler" ifadelerini kullandı.

REYANLI SALDIRISINDA NE OLMUŞTU?

11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da iki ayrı bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 52 kişi ölmüş, 146 kişi yaralanmıştı.

Bombalı araçlarla düzenlenen bu saldırı, 2015 Ankara saldırısından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.


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