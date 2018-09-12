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Reyhanlı Saldırısının Şüphelisi Suriye’de Yakalandı

12.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013’te Reyhanlı’da 53 kişinin ölümüne neden olan saldırının planlayıcısı olduğundan şüphelenilen bir kişiyi Suriye’de düzenlediği operasyonla yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013’te Reyhanlı’da 53 kişinin ölümüne neden olan saldırının planlayıcısı olduğundan şüphelenilen bir kişiyi Suriye’de düzenlediği operasyonla yakaladı.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, Yusuf Nazik adlı şüpheli sorgusunda Reyhanlı saldırısı için Suriye istihbaratından talimat aldığını ve Türkiye’ye patlayıcıların sokulmasını organize ettiğini itiraf etti.

Suriye sınırındaki Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013’te iki ayrı bombalı saldırı düzenlenmişti. Türkiye saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a bağlı bir grubu suçlarken, Şam hükümeti olayda parmağı olduğu suçlamasını reddetmişti.

Bir kaynak, Nazik’in Suriye hükümetinin kontrolundaki Lazkiye kentinde MİT mensuplarınca yakalandığını ve Türk silahlı kuvvetlerinin desteğiyle Türkiye’ye geri getirildiğini bildirdi.

Kaynak, operasyon sırasında herhangi bir yabancı ülkeden istihbarat ya da lojistik destek alınmadığını belirtti. Nazik’in ne zaman yakalandığı ve Türkiye’ye getirildiği net değil.

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