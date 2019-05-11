Reyhanlı saldırısının üzerinden 6 yıl geçti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 yılında iki bombalı araçla yapılan terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti. 52 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen 11 Mayıs’ın gelmesiyle beraber ilçe yasa büründü.

Olayın üzerinden geçen 6 senenin 6 dakika gibi olduğunu söyleyen 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, “Kolay bir süreç değildi. 6 yıl geçti ama sanki 6 gün gibi, 6 saat gibi, 6 dakika gibi bizim için. Yalnız bizim için değil, Türkiye için de çok zor bir süreçti. Bilindiği gibi bu olay basit bir olay değildi. Türkiye’yi bölmek, Türkiye’yi yok etmek gibi bir projeleri vardı, çok şükür bunu başaramadılar. Bizler de bu süreç içerisinde derneğimizi açtık, özellikle davaları takip ettik. Davada yargılanan insanlar var, onların bazıları hüküm aldı, bazılarının da mahkemeleri devam ediyor. Devletimizin başarılı operasyonları neticesinde MİT tarafından getirilenlerin mahkemeleri devam ediyor, onları da takip ediyoruz. Aynı zamanda Antakya’da devam eden bir mahkeme var o süreci de biz takip ediyoruz, devletimizde görevi kötüye kullanan görevliler hakkında yapılan mahkemeyi takip ediyoruz. Tabi süreç işliyor, bizim amacımız Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmamasıdır. Bu ülke bizim, eğer kendi ülkemizi, kendi Şehidimizi savunmazsak hiçbir anlamı kalmaz” dedi.

Şehit ailelerine Şehit ailesi kimlikleri kazandırılması gerektiğini söyleyen Başkan Tuna, “Süreç çok zor ve tabi ki devletimizi her zaman yanımızda hissettik. Tek bir eksiğimiz var. Bizler terör mağduru değiliz. Biz malımızı, paramızı kaybetmedik, biz canımızı kaybettik, çocuklarımızı kaybettik, annelerimizi kaybettik. Biz Şehit ailesiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Şehadetlik kimliğini bize verirlerse bizim için onurlandırıcı, çok güzel bir durum olur, bizi sevindirir” dedi.