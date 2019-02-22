Reyhanlı saldırısının yakalanan zanlısı tutuklandı

Yakalanan Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu, adliyedeki sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu’nun Samandağ ilçesine gittiğini belirledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobille seyir halinde olan Hamurcu’yu gözaltına aldı. Hamurcu, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Hatay Adliyesine getirilen ve burada ses ve görüntülü sistem aracılığıyla Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sorguları tamamlanan Hamurcu, tutuklanarak Hatay T Tipi Cezaevine gönderildi.



