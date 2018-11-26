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Reyhanlı sanığı için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

26.11.2018 21:53 | Son Güncelleme

53 kişinin ölümüyle sonuçlanan Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Yusuf Nazik hakim karşısındaydı.

Reyhanlı sanığı için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Sanık için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2013'teki bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen Yusuf Nazik'in yargılanmasına başlandı. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazik ile saldırıda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Daha önce ifadesini alınan Nazik, mahkemede savunma yapmadı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre mütalaasını açıklayan savcı, Nazik'in "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan 1, 5'i çocuk 52 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 52 kez olmak üzere toplamda 53 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma 14 Şubat 2019 tarihine ertelendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırılarda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybedtmiş ve saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıkmıştı.

23 Şubat tarihinde karara bağlanan Reyhanlı saldırısı davasında saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak dahil 9 sanığa "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 53 kişiyi öldürmek suçlarından 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiş, aralarında Yusuf Nazik'in de bulunduğu 8 firari sanığın dosyalarının ayrılması kararlaştırmıştı.

Reyhanlı'daki saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen Yusuf Nazik'in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla Eylül ayında Türkiye'ye getirildiği açıklanmıştı. Nazik, çıkarıldığı mahkemece Eylül'de tutuklanmıştı.

DW/DBN,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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