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"Reyhanlı sanıklarının yakalanması acımıza su serpiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 14:23 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu'nun yakalanması, saldırılarda yakınlarını kaybedenleri mutlu etti - 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna: "Bizler sahipsiz değiliz, arkamızda Türkiye Cumhuriyeti devletimiz var. Çok şükür sanıkların yakalanması acılarımıza az da olsa su serpiyor"

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu'nın yakalanması, saldırılarda yakınlarını kaybedenleri sevindirdi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısı yaşatmak için kurulan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamurcu'nun gözaltına alınmasından mutlu olduklarını söyledi.

Firari bir sanığın daha yakalanmasının yüreklerine su serptiğini ifade eden Tuna, diğer firarilerin de bulunması arzu ettiklerini dile getirdi.

Tuna, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Bizler sahipsiz değiliz, arkamızda Türkiye Cumhuriyeti devletimiz var. Çok şükür sanıkların yakalanması acılarımıza azda olsa su serpiyor." dedi.

Bombalı saldırılarda yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ayten Çalım'ın annesi Edibe Çalım da Aykan Hamurcu'nun yakalanmasının acılarını hafiflettiğini aktardı.

Halil Erdem'in annesi Medine Erdem, tüm sanıkların hak ettikleri cezayı almasını istediklerini vurgulayarak, "Tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. 6 yıldan buyana büyük acılar çektik, bizler terör mağduru değil şehit yakınları olarak anılmak istiyoruz.'' ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
reyhanlı saldırı

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