Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı:Terör örgütlerinin içine korku girdi

Ferhat DERVİŞOĞLU-Eser PAZARBAŞI/ REYHANLI(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, MİT'in operasyonlarıyla teröristlerin yakalanması ile ilgili olarak, "Şehit aileleri olarak çok sevindik. Terör örgütlerinin içine korku girdi. Kaçacak yerleri kalmadı" dedi.

Ahmet Tuna, 11 Mayıs Şehitler Derneği binasında düzenlediği basın toplantısında, 11 Mayıs patlamasının planlayıcısı Yusuf Nazik’in MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin ardından, yine MİT’in başarılı operasyonu ile Zeytin Dalı Harekâtı’nda iki askeri şehit eden 9 teröristin yakalanmasının sevindirici gelişme olduğunu söyledi. Tuna, Reyhanlı patlamasının planlayıcısı Yusuf Nazik’in mahkemesini takip edeceklerini kaydetti. 2 askeri şehit eden 9 teröristin de takipcisi olacaklarını anlatan Tuna, bütün şehit aileleri olarak olayları gündeme taşıyacaklarını belirterek, "Eğer taşımazsak bu terör örgütler türemeye devam edecek. Biz onların karşısında dimdik ayakta duracağız. Bunu başarı ile sağlayacağız. Operasyonlarla terör örgütlerinin içine korku girdi. Kaçacak yerleri kalmadı "dedi.

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