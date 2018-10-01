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Reyhanlı Şehitler Derneği: Yusuf Nazik'in mahkemesine katılacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 53 kişinin ölümüne neden olan Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in 26 Kasım'da Ankara 9.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 53 kişinin ölümüne neden olan Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in 26 Kasım'da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmasına katılacaklarını söyledi. 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin ölümüne neden olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki saldırının planlayıcısı olan Yusuf Nazik'in yakalanmasının ardından ifadesinde isimlerini verdiği 8 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararının da olayın seyri açısından sevindirici gelişme olduğunu belirtti. Tuna, şehit aileleri olarak 26 Kasım 2018 günü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katılacaklarını, davanın takipçisi olacaklarını söyledi. DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ Şehit aileleri olarak devletin yanında olduklarını belirten Tuna, şöyle konuştu: "11 Mayıs Şehit Aileleri olarak bugüne kadar her zaman dik durduk, sabrettik, hiçbir şehidin kanını yerde bırakmayan devletimizin bu hainlerin inlerine girip, şehitlerimizin kanlarının hesabını soracağı günü bekledik. İşte bugün o gündür. Yusuf Nazik ve diğer vatan hainlerinin hesap verme günüdür. Yusuf Nazik’in sorgusunda söylediği 8 kişinin ve arkasındaki vatan hainlerinin en kısa zamanda yakalanacağı günlerde gelecek. Tüm şehit aileleri adına devletimize, MİT’e askerimize, emniyet mensuplarımıza teşekkür ederiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi 'Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur', bedelleri de idamdır." İDAM İSTİYORUZ Saldırıda oğlu Halil Erdemci’yi kaybeden Medine Erdemci ise, saldırıda eli olan katillerin yakalanarak gerekli cezayı almalarını beklediklerini anlattı. Erdemci, "İdamla yargılanmalarını istiyoruz. Biz devletimizin yanındayız, devletimizde bizim yanımızdadır. Katiller serbest gezmesin, günahımız suçumuz neydi. Gerekli cezayı alsınlar" diye konuştu. Kızı Ayten Çalım’ı kaybeden Edibe Çalım da, yaralarının hala taze olduğunu belirterek, saldırıda parmağı olanların yaptıklarının karşılığının idam olması gerektiğini söyledi.

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