Reyhanlı şehitlerinin yakını: İçimize güneş doğdu

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 2013 yılındaki bombalı terör saldırısının faillerini yönlendiren, Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik'in MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilmesi, hayatının kaybeden 53 kişinin yakınlarını mutlu etti. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, diğer kaçak zanlıların da yakalanmasını istedi.

Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişinin yakınlarının da katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Saldırının faillerinden Yusuf Nazik'in MİT operasyonu ile Lazkiye'de yakalanmasını değerlendiren Tuna, "Bilindiği gibi Yusuf Nazik Suriye'nin Lazkiye kentinde paketlenip getirildi. Bizim saat 07.30'da haberimiz oldu. Şehit aileleri MİT, devletimizin güvenlik görevlilerine teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Zanlının yakalanmasından dolayı şehit aileleri olarak memnun olduklarını ifade eden Tuna şunları söyledi:

"Tük milleti olarak birik ve beraberlik içerisindeyiz. Devletimizin her zaman yanındayız ve aldığı her kararın arkasındayız. İçimizde güneş doğdu. Ancak biz bundan yetinmiyoruz. Daha Mihraç Ural, Mehmet Gezer ve 9 firari var. Onlarında yakalanarak hesap vermelerini bekliyoruz. Devletimiz var olsun."

11 Mayıs patlamasında yakınlarını kaybeden Döne Kuvvet ve Edibe Çalım da yaptıkları konuşmalarında, Yusuf Nazik'in yakalanmasından dolayı sevindiklerini dile getirdi.

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