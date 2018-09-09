Reyhanlı sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.
Kırıkhan yönünden gelen askeri zırhlı araç konvoyu, öğleden sonra Reyhanlı ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemi eşliğinde ilerleyen askeri kirpi, kurşun geçirmez konteyner ve çeşitli askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır hattına ilerledi.
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