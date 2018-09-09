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Reyhanlı sınırına askeri sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı sürüyor. Kırıkhan yönünden gelen askeri zırhlı araç konvoyu, öğleden sonra Reyhanlı ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemi eşliğinde ilerleyen askeri kirpi, kurşun geçirmez konteyner ve çeşitli askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır hattına ilerledi.

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