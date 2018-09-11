Reyhanlı sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA) - SURİYE sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, bugün de fırtına obüsü, tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait çeşitli kentlerdeki birliklerden Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere tank, fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı sürdürülüyor. Bugün öğleden sonra Kırıkhan yönünden Reyhanlı'ya ulaşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, sınır hattına yönlendirildi.
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