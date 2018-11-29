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Reyhanlı’da 40 Suriyeli kaçak ile 6 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terk edilmiş bir eve yaptıkları operasyonda Suriye’den kaçak yolla geldikleri belirlenen 40 kişiyi yakaladı.

Reyhanlı’da 40 Suriyeli kaçak ile 6 organizatör yakalandı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terk edilmiş bir eve yaptıkları operasyonda Suriye’den kaçak yolla geldikleri belirlenen 40 kişiyi yakaladı. Bu kişileri para karşılığı Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirdikleri belirlenen 6 Suriyeli tutuklandı.
Polis ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde terk edilmiş bir eve operasyon düzenledi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 40 kişi yakalandı. Suriyeliler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, bu kişileri para karşılığında Türkiye’ye kaçak yolla getirdikleri belirlenen ve isimleri açıklanmayan 6 Suriyeliyi yakaladı. Suriyeliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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