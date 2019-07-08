HABER

Reyhanlı'da binadaki depoda patlama: Yaralılar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 23:03 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası depoda yangın çıkarken, ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi.

Reyhanlı ilçesindeki bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda, akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Patlama ve yangın çevrede paniğe neden olurken, mahalleli panikle sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik kordonu ile çevirirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise patlama ve yangın nedeniyle yaralananlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürdü. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

PARTNERKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyinKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyin
Alkolü otobüs şoförü şerit değiştirince ehliyetine el konulduAlkolü otobüs şoförü şerit değiştirince ehliyetine el konuldu
Suriye’de polis şefine suikast girişimi: 1 ölü, 1 yaralıSuriye’de polis şefine suikast girişimi: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.