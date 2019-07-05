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Reyhanlı'da bir araçta patlama 2 ölü-1 (YENİDEN)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 3 Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, Kaymakamlık binasına 700 metre uzaklıkta, park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada ölü sayısının 3 olduğu açıklandı.

ÖLÜ SAYISI 3

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, Kaymakamlık binasına 700 metre uzaklıkta, park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada ölü sayısının 3 olduğu açıklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, olay yerindeki incelemesini sürdürüyor. Patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Ayrıca patlama sırasında otomobilin motorunun ise 60 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Yapılan kimlik saptaması sonucu ölenlerin Suriyeli olduğu belirlendi.

'BOMBALI ARAÇ' İHBARI

Patlayan otomobille bağlantılı olduğu ileri sürülen bir başka bombalı otomobil olduğu ihbarı üzerine polis ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. İlçenin giriş ve çıkışları ile ana caddelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırılarak sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SURİYELİ 3 KİŞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3’ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir."

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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