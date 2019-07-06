HABER

Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

HATAY'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, el yapımı patlayıcıdan (EYP) kaynaklandığı değerlendiren otomobilde meydana gelen patlamada ölen 3 Suriyelinin örgüt bağlantısı araştırılıyor.

Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, el yapımı patlayıcıdan (EYP) kaynaklandığı değerlendiren otomobilde meydana gelen patlamada ölen 3 Suriyelinin örgüt bağlantısı araştırılıyor. Terörle Mücadele polisleri, iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bağlantılı olabilecekleri kişileri gözaltına almaya başladı.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün saat 13.00 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamayla birlikte otomobil, alev topuna döndü. Bölgedeki bazı binaların da camlarının kırıldığı görüldü. Reyhanlı Kaymakamlığı'na 1 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Camii'ne ise 50 metre uzaklıkta meydana gelen patlamada, otomobilde bulunan Suriyeli 3 kişi, patlamanın şiddetiyle çevreye savruldu.
Polis ekipleri, caddeyi giriş çıkışlara kapatıp, çevrede toplanan vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçtaki Suriyelilerden 2'sinin öldüğü tespit edildi. Vücudunda ağır yanıklar olan diğer Suriyeli ise kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde saat 17.30 sıralarında yaşamını yitirdi.
Bomba imha uzmanları tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil, çekiciye yüklenerek Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Araçtakilerin olay yerine 50 metre mesafedeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Cuma namazı kılan cemaatin çıkış saatinde bombalı eylemi düzenlemeyi planladıkları iddia edildi. Patlayıcının cemaat cuma namazını kılırken, planlanandan önce infilak ettiği ileri sürüldü.
GÖZALTILAR VAR
Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı titizlikle sürdürürken, patlamaya ilişkin yapılan çalışmalarda gözaltına alınanların olduğu bildirildi. Ancak gözaltına alınanların sayısı ve kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.
Ölen 3 Suriyelinin cesetleri ise Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ARTIRILDI, PAZAR KURULMADI
Patlama nedeniyle Hatay kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda güvenlik personeli Reyhanlı ilçesine kaydırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında cumartesi günleri ilçede kurulan Bağlar Mahallesi'ndeki semt pazarı, bu hafta kurulmadı.
ŞÜPHELİ BOMBALI ARAÇ ARANIYOR
İlçede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartılırken, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen ve bomba yüklü olduğu ileri sürülen Suriyeli plakalı bir otomobili de arama çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın çevre illerinin giriş çıkışlarında da alınan önlemlerle şüpheli otomobil aranıyor.

FOTOĞRAFLI

Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyorReyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyorReyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyorReyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Otomobilin benzin kapağının altında uyuşturucu sevk eden 2 kişi yakalandıOtomobilin benzin kapağının altında uyuşturucu sevk eden 2 kişi yakalandı
Kamp kuran emekli imamın lastikleri kesildi, malzemeleri çalındıKamp kuran emekli imamın lastikleri kesildi, malzemeleri çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.