Reyhanlı'da buruk sevinç

Patlamalarda oğlu Oğulcan'ı kaybeden ve 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı olan Ahmet Tuna, AA muhabirine, katillerin yakalanmasını sağlayan devlete çok teşekkür ettiğini söyledi.

Terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin isimleri, Reyhanlı ilçe merkezine yapılan 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda yaşatılırken, terör kurbanlarının adları, ilçenin muhtelif yerlerindeki iki park, 5 okul, 50 cadde ve sokağa verildi.

Her iki patlamada ise 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar gördü.

İlçenin Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 2013 yılında gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını kaybetti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısını yaşayan ailelerin acıları ilk günkü gibi taze.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi, patlamalarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Tuna, ''Acılarımızla bunca yıl yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Katilleri yakalayan devletimize teşekkür ederiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacaktır. Tüm sorumlular yakalandığı anda içimize güneş doğacaktır. Gözün aydın oğlum katiller yakalandı" dedi.

"11 Mayıs'ta içimize ateş düştü ve o günden bu yana katillerin yakalanması için dua ediyorduk" diyen Tuna, ''Devletimiz çok güçlü MİT, asker ve polisimize Allah güç kuvvet versin, geride patlamalarda parmağı olan kişilerin de yakalanmasıyla bizim için mutlu günlerin başlangıcı olacaktır. Evladımızın kan yerde kalmadı.'' şeklinde konuştu.

- Ellerim feryat için kalktı

Eşini ilk patlamada kaybettiğini belirten Zahide Kuday da katillerin yakalanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kuday, ''Allah devletimizden razı olsun. Hepsine teşekkür ederiz. Bizlerin mutluluğuna vesile olanlarda inşallah çok mutlu olurlar. Umarım diğer suçlularda kısa sürede yakalanır.'' dedi.

Terör saldırısının hafızasında taze olduğunu anlatan Kuday ''İlk patlamada eşimi düşünerek belediye yanına koştum. Gördüğüm manzara çok kötüydü. 5 kişi yerde ve eşim de yoktu. Eşimi aradım aradım bulamadım, eşimi gördüğümde toprakla aynı renkte idi. O manzara karşısında Allah'ım bize yardım et diye feryat ederek ellerimi havaya kaldırdım.'' diye konuştu.