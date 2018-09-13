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Reyhanlı'da buruk sevinç

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi, patlamalarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını sevindirdi - 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna: - ''Katillerin yakalanmasını sağlayan devletimize çok teşekkür ediyoruz'' - Kızını kaybeden Edibe Çalım: - ''Katillerin yakalanması içimize su serpti, hayatını kaybedenler bizim içimizde yaşıyor'' - İlk patlamada eşini kaybeden Zahide Kuday: - ''Katillerin yakalanmasından dolayı çok mutlu olduk''

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi, patlamalarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısını yaşayan ailelerin acıları ilk günkü gibi taze.

İlçenin Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 2013 yılında gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını kaybetti.

Her iki patlamada ise 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar gördü.

Terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin isimleri, Reyhanlı ilçe merkezine yapılan 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda yaşatılırken, terör kurbanlarının adları, ilçenin muhtelif yerlerindeki iki park, 5 okul, 50 cadde ve sokağa verildi.

Reyhanlılar saldırılarda yaşamını yitirenleri anısı yaşatmak için 11 Mayıs Şehitler Derneği kurdu.

Patlamalarda oğlu Oğulcan'ı kaybeden ve 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı olan Ahmet Tuna, AA muhabirine, katillerin yakalanmasını sağlayan devlete çok teşekkür ettiğini söyledi.

Tuna, ''Acılarımızla bunca yıl yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Katilleri yakalayan devletimize teşekkür ederiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacaktır. Tüm sorumlular yakalandığı anda içimize güneş doğacaktır. Gözün aydın oğlum katiller yakalandı" dedi.

"11 Mayıs'ta içimize ateş düştü ve o günden bu yana katillerin yakalanması için dua ediyorduk" diyen Tuna, ''Devletimiz çok güçlü MİT, asker ve polisimize Allah güç kuvvet versin, geride patlamalarda parmağı olan kişilerin de yakalanmasıyla bizim için mutlu günlerin başlangıcı olacaktır. Evladımızın kan yerde kalmadı.'' şeklinde konuştu.

- Ellerim feryat için kalktı

Eşini ilk patlamada kaybettiğini belirten Zahide Kuday da katillerin yakalanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kuday, ''Allah devletimizden razı olsun. Hepsine teşekkür ederiz. Bizlerin mutluluğuna vesile olanlarda inşallah çok mutlu olurlar. Umarım diğer suçlularda kısa sürede yakalanır.'' dedi.

Terör saldırısının hafızasında taze olduğunu anlatan Kuday ''İlk patlamada eşimi düşünerek belediye yanına koştum. Gördüğüm manzara çok kötüydü. 5 kişi yerde ve eşim de yoktu. Eşimi aradım aradım bulamadım, eşimi gördüğümde toprakla aynı renkte idi. O manzara karşısında Allah'ım bize yardım et diye feryat ederek ellerimi havaya kaldırdım.'' diye konuştu.

Kuday, "Allah bir daha öyle acılar yaşatmasın ve devletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

- Son kullandığı mendilini kokluyor

Reyhanlı'da 11 Mayıs'taki ilk patlama sırasında dershaneye giderken hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Oğulcan Tuna'nın odası annesi tarafından ilk günkü gibi korunuyor.

Anne Fatma Tuna, oğlunun son kullandığı mendili, bisikleti, yatağı, bilgisayar masası, okul kıyafeti, fotoğrafları ve aldığı ödülleri odasındaki yerlerinde muhafaza ediyor.

Tuna, patlamanın sorumlusunun yakalanmasına sevindiğini ifade etti.

Gününün büyük bölümünü oğlunun odasında geçirdiğini belirten Tuna, ''Oğlumun ve bizim gözümüz aydın. Hayatını kaybedenlerin kanları yerde kalmıyor. Bizler 11 Mayıs'tan buyana içimize kor ateşlerle yaşıyoruz. Odasını ilk günkü gibi koruyorum. Oğulcan'ım var gibi her gün temizliyorum. Ömrüm boyunca da bu odayı böyle bırakacağım. Devletimize katilleri yakaladığı için teşekkür ederim.'' dedi.

Bombalı saldırılarda yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ayten Çalım'ın annesi Edibe Çalım da bugün mutlu ve huzurlu olduklarını kaydetti.

Haberi aldıkları anda acılarının tazelendiğini aktaran Çalım, ''Katilin yakalanması acımıza su serpti, tamamen acımız dinmez ve bitmez. Bu kişiyi yakalayan devletimize güç kuvvet versin Allah'ım. Hayatını kaybedenler bizim içimizde yaşıyor. Onların anısını ömür boyunca unutmayacağız.'' şeklinde konuştu.

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