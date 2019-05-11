HABER

Reyhanlı'da erkenci kayısı hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, erkenci kayısının hasadına başlandı.

Reyhanlı'da erkenci kayısı hasadı başladı

Ferhat DERVİŞOĞLU-Eser PAZARBAŞI/ REYHANLI(Hatay), (DHA) - HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, erkenci kayısının hasadına başlandı. Üreticiler bu yıl hava şartları nedeniyle hasadın beklenenden az olduğunu söylüyor.
Üretici Yusuf Yiğitbaş, açık alanda ilk hasadın başlandığı Amik Ovası’nda toplanan kayısının bahçede kilosu 6 liradan satıldığını söyledi. Reyhanlı'da yetişen erkenci kayısının kaliteli olduğunu belirten Yiğitbaş, "Erkenci kayısı başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. İhraç edilen ülkeler arasında Suudi Arabistan ve Ukrayna da yer alırken, yüzde 90’ı Rusya’ya gidiyor" dedi. Erkenci kayısı hasadında bu yılki hava şartları nedeniyle ağaç başına 13-15 kilo ürün alındığını belirten Yiğitbaş, "Bu yıl ki hasat beklediğimiz gibi olmadı, daha çok ürün bekliyorduk. Girdi maliyati de oldukça yüksek olunca kilo başına 6 lira üreticiyi sevindirmedi" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Reyhanlı'da erkenci kayısı hasadı başladıReyhanlı'da erkenci kayısı hasadı başladıReyhanlı'da erkenci kayısı hasadı başladıReyhanlı'da erkenci kayısı hasadı başladı

PARTNERAhmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessizAhmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz
Keçisi ile kurduğu bağ ABD’li yapımcıların bile dikkatini çektiKeçisi ile kurduğu bağ ABD’li yapımcıların bile dikkatini çekti
260 derece fırının başında oruç tutuyorlar260 derece fırının başında oruç tutuyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

Seçimlerin yeniden yapılacağı Keskin ilçesinde İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı Keskin ilçesinde İYİ Parti’ye şok

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Vücudunu makineye kaptıran iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Protokol karşılanması ve uğurlanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.