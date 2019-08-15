HABER

Reyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:23 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta, 80'e yakın mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.  Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlığa gidenler, mezar taşlarının kırıldığını ve yan duvarlarına yazılar yazıldığını görünce polise haber verdi.

Reyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişler

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta, 80'e yakın mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlığa gidenler, mezar taşlarının kırıldığını ve yan duvarlarına yazılar yazıldığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Ekipler, mezar taşlarını kıran kişi ya da kişilerin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Reyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişlerReyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişlerReyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişlerReyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişler

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Bayram tatili dönüşü Sandıklı’dan geçenlere yöresel ikramlarBayram tatili dönüşü Sandıklı’dan geçenlere yöresel ikramlar
İkizler, 23 yılda 5 bin beste yaptıİkizler, 23 yılda 5 bin beste yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İstanbul'da en çok nereli var?

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

Yeni Hasankeyf'te sona doğru

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi

Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.