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Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 07:29 | Son Güncelleme

PATLAMA DURDU Hatay'ın Reyhanlı- Kırıkhan karayolu üzerindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sesleri kesildi.

PATLAMA DURDU
Hatay'ın Reyhanlı- Kırıkhan karayolu üzerindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sesleri kesildi. Saat 03.30 sıralarında duyulmaya başlayan patlama çevrede büyük paniğe neden oldu. Mühimmat deposuna yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bazı evlerde oturanlar da patlama seslerinin duyulmasının ardından evlerini terk etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken Suriyeli sınırındaki ilçede yaşanan patlamalar saat 05.30 sıralarında sona erdi. Depoya yakın 2 eve küçük çaplı şarapnel parçası düştü. Patlama seslerinin kesilmesinin ardından çevrede oturanlar da evlerine döndü.

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