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Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama: Ölü veya yaralı yok

09.08.2019 07:47 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda günün ilk saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi, bölge güvenlik çemberi altına alındı. Patlama sonrası başlayan yangın sabah 05.30 sıralarında söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı açıklandı.

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama: Ölü veya yaralı yok

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda günün ilk saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi, bölge güvenlik çemberi altına alındı.

Ölü ve yaralının olmadığı patlama, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarındaki askeri mühimmat deposunda meydana geldi.

Demirören Haber Ajansı'na göre patlamanın ardından yakındaki evler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Reyhanlı haritası

Patlama sonrası başlayan yangın sabah 05.30 sıralarında söndürüldü.

Patlamaların sonlanmasının ardından boşaltılan evlerde yaşayanlar evlerine geri döndü.

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