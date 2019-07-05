Reyhanlı'da otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı (2)

2 K\u0130\u015e\u0130 YARALI\nHatay'\u0131n Reyhanl\u0131 il\u00e7esinde, park halindeki otomobilde meydana gelen, 2 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi patlamada, 2 ki\u015finin de yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. \nFOTO\u011eRAFLI\n Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!Siirt\u2019te askeri z\u0131rhl\u0131 arac\u0131n ge\u00e7i\u015fi s\u0131ras\u0131nda patlama: 2 asker yaral\u0131\u00c7anakkale\u2019de 51 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131
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