Reyhanlı'da patlama

Patlamanın nedeni araştırılıyor.Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev alan araçta ölen ve yaralananların olduğu belirtildi. DHA patlama sonucu iki kişinin öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını duyurdu.

İstanbul'da cami çıkışı patlama ile ilgili olarak bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, patlamada üç kişinin öldüğünü belirtti. "Aracın içinde bomba olduğu belli" diyen Erdoğan, şu andaki tespitlerin "Terör bağlantısı istikametinde" olduğunu söyledi.

Reyhanlı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde bugün TSİ 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.

Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

Reyhanlı'da 2013 yılında düzenlenen araca yerleştirilen bombalarla düzenlenen iki saldırıda toplam 52 kişi yaşamını yitirmişti.

DHA,AP/JD,ÖA

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