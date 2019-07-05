Reyhanlı'da Patlama 3 Ölü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Reyhanlı'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir araç öğle saatlerinde infilak etti. Hatay Valisi Rahmi Doğan, patlamaya araçtaki bir bombanın neden olduğunu söyledi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans aracı gitti.

Cuma namazı çıkışı olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Suriyeli üç kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Bunun patlaması neticesinde 3 kişi de ölmüş. Kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır ne yoktur arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Zannediyorum kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır" dedi.

Cumurbaşkanı Erdoğan ilk verilerin olayın bir terör saldırı olabileceğini işaret ettiğini söyledi. Erdoğan, "Birkaç saat içerisinde bakanlığımız bununla ilgili daha detaylı bilgi verecektir" diye konuştu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde daha önce 11 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan bombalı terör saldırılarında 52 kişi hayatını kaybetmiş, 146 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırıyı yapılan soruşturma neticesinde Suriye gizli servisi bağlantılı bir grubun düzenlediği ortaya çıkmıştı.

