Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 16 kişi gözaltında

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, cuma günü, cuma namazı saatinde otomobilde el yapımı patlayıcıdan (EYP) kaynaklandığı değerlendiren içindeki Suriye uyruklu 3 kişinin öldüğü patlamayla ilgili, 16 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'daki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, cuma günü saat 13.30 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Patlamada otomobildeki 3 Suriyeli hayatını kaybetti. Olayla ilgili ölen 3 Suriyeli kişi ile ilgili tüm bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerle irtibatlı olduğunu belirledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde birçok adrese düzenlenen operasyonlarda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

