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Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 5 kişi daha gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 19:03 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobil patlamasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobil patlamasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi sayısı 21'e yükseldi.
Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'daki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, 5 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Patlamada otomobildeki 3 Suriyeli hayatını kaybetti. Olayla ilgili ölen 3 Suriyeli kişi ile ilgili tüm bağlantıları araştıran polis, bazı kişilerle irtibatlı olduğunu belirledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde birçok adrese düzenlenen operasyonlarda 16 kişi yakalandı.
5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren polis, 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 21'e çıkarken, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriyelilerden 8'nin patlamayla ilgisinin olmadığı anlaşıldı. 8 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sorgusu süren 13 kişiden işlemleri tamamlanan 6'sı da bugün adliyeye sevk edildi. Diğerler şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

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