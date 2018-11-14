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Reyhanlı'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 13:17 | Son Güncelleme

 HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve işyerinde su baskınları meydana geldi.

Reyhanlı'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve işyerinde su baskınları meydana geldi.
Reyhanlı’da bugün sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ilçenin birçok mahallesinde, bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını su bastı. Vatandaşlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Reyhanlı Belediye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Vatandaşlardan Gülseren Özdemir, su baskınının yaşandığı evine giremediğini söyledi. Günay Deste ise 8 yıldan bu yana aynı yerde oturduklarını ilk defa böyle bir yağış gördüğünü ifade etti. Mine Ürkmez ise "Evler, depolar, işyerleri sular altında kaldı. Vatandaşlar şu anda mağdur, altyapı ve giderler tıkalı" diye konuştu.

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Reyhanlı'da sağanak, su baskınlarına neden olduReyhanlı'da sağanak, su baskınlarına neden olduReyhanlı'da sağanak, su baskınlarına neden olduReyhanlı'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

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