Reyhanlı'da sağanak, su baskınlarına neden oldu (2)

180 İHBAR GELDİ

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, Reyhanlı'da sabah başlayan sağanak yağış nedeniyle 180 ihbar geldiğini ve 70 ayrı yerde müdahalede bulunulduğunu belirtti. Çüter, sabah saat 08.00’de başlayan sağanak yağışın etkisini kaybetmeye başladığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan, sağanak yağış nedeniyle 180 ihbar geldi. Halen 200 kişilik ekiple kanal açma, tıkanıklıkları giderme gibi çalışmalar yapılmaktadır. Şu ana kadar 70 müdahale yapıldı. Ekipler çalışmasını sürdürüyor" dedi.

