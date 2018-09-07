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Reyhanlı'da Suriyeliler, İdlib'e müdahaleyi protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, İnsani Destek ve İnsani Bağış Derneği organizasyonuyla belediye önündeki alanda toplanan Suriyeliler, İdlib'e müdahale edilmesini protesto etti.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, İnsani Destek ve İnsani Bağış Derneği organizasyonuyla belediye önündeki alanda toplanan Suriyeliler, İdlib'e müdahale edilmesini protesto etti.

Belediye binası önündeki alanda toplanan yaklaşık 100 Suriyeli, attıkları sloganlarla İdlib'in yalnız olmadığını ve müdahale edilmesini istemediklerini dile getirdi. Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından şiirlerin de okunduğu protesto eyleminde konuşan İnsani Destek ve İnsani Bağış Derneği Başkanı Salih Özdemir, hükümete ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a mazlumun yanında durdukları için teşekkür ettiğini söyledi. Özdemir basın açıklamasında şöyle konuştu:

"Buradan dünyada bütün özgür iradelerine hitap ediyoruz. Zulüm insanlık ayıbı, mazlumun yanında olamıyorsan zalimin yanında yer alma. Dinimiz ve kültürümüz gereği tarih boyunca hep mazlum yanında olduk. Yahudiler Avrupa’da soykırıma uğrarken ecdadımız onları topraklarında mülteci olarak kabul etmiştir. Suriye halkı 2011 den beri zulüm altında inliyor. Esad rejiminin zulmü yetmiyormuş gibi bu zulme İran ve Rusya katılıp, Suriye halkı sindirilmeye çalışılmıştır. Toplamda bu şehirde 4 milyon insan yaşıyor. İdlib'e herhangi askeri saldırıyı, protesto ediyoruz. Bu insanlar Esad’ın adaletine güvenmeyerek Suriye’nin tüm şehirlerinden çıkıp İdlib şehrine gelmiş ve burada Türk Hükümeti’nin himayesinin altında diye sığınmıştır. Bu insanları öldürmek tüm insanları öldürmek demektir. Yaşasın adalet, yaşasın kalkınma."

Ellerinde, 'İdlib onur ve direniş şehridir', 'İran ve Rusya’nın müdahalesine hayır', 'Verdiği destek için Türkiye’ye teşekkür' yazılı pankartlar taşıyan Suriyeliler, sık sık 'İdlib'e müdahaleye hayır' sloganı attı. Polisin güvenlik önlemi aldığı protestoda topluluk daha sonra dağıldı.

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