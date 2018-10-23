Reyhanlı'da toprağa gömülü uzun namlulu 9 silah ele geçirildi

Mehmet EZER/HATAY, (DHA)- HATAY'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, boş arazide toprağa gömülü Kalaşnikof marka 9 uzun namlulu silah ele geçirildi.
Suriye'den uzun namlulu silah getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesinde operasyon düzenledi. Göktepe Mahallesi'nde boş bir arazide yapılan aramada, toprağa gömülü Kalaşnikof marka 9 uzun namlulu silah ile 8 şarjör, 5 Kalaşnikof dipçiği ele geçirdi. Silahlarla ilgili biri Suriyeli, 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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