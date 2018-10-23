HABER

Reyhanlı'da toprağa gömülü uzun namlulu 9 silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

HATAY'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, boş arazide toprağa gömülü Kalaşnikof marka 9 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Reyhanlı'da toprağa gömülü uzun namlulu 9 silah ele geçirildi

Mehmet EZER/HATAY, (DHA)- HATAY'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, boş arazide toprağa gömülü Kalaşnikof marka 9 uzun namlulu silah ele geçirildi.
Suriye'den uzun namlulu silah getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesinde operasyon düzenledi. Göktepe Mahallesi'nde boş bir arazide yapılan aramada, toprağa gömülü Kalaşnikof marka 9 uzun namlulu silah ile 8 şarjör, 5 Kalaşnikof dipçiği ele geçirdi. Silahlarla ilgili biri Suriyeli, 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBir ülke daha Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurabilirBir ülke daha Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurabilir
8 yıllık sır cinayetle ilgili mahkemeden yeniden keşif kararı8 yıllık sır cinayetle ilgili mahkemeden yeniden keşif kararı
Belediye başkanına, iş yerine ruhsat vermediği için tüfekle ateş etmişBelediye başkanına, iş yerine ruhsat vermediği için tüfekle ateş etmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

Eve erken dönüp eşini yasak aşkıyla basmıştı! Flaş gelişme

Eve erken dönüp eşini yasak aşkıyla basmıştı! Flaş gelişme

Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti

Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti

İnsanlık ölmemiş dedirten an!

İnsanlık ölmemiş dedirten an!

Hastanede ilginç olay! Donup kaldılar

Hastanede ilginç olay! Donup kaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.